В Москве задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин в центре Минска, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.

"Правоохранители 3 сентября задержали подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин "Яхонт" по улице Киселева в Минске. В настоящее время осуществляются следственные действия с их участием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в МВД, по месту жительства фигурантов проведены обыски. Также проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений - еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения.

В ведомстве отметили, что ущерб, причиненный магазину в результате разбоя, составил более миллиона белорусских рублей (более 470 тысяч долларов). "Часть похищенного имущества обнаружена в тайнике, оборудованном дома у родственников одного из подозреваемых. Кроме того, изъяты пластиковые стяжки. Такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника "Яхонта", - уточнили в пресс-службе.

Ранее МВД республики сообщило, что в помещение ювелирного магазина в центре Минска вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины магазина и скрылись. Посетителей в магазине в этот момент не было.