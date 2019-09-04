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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

12:00 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин в центре Минска, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
"Правоохранители 3 сентября задержали подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин "Яхонт" по улице Киселева в Минске. В настоящее время осуществляются следственные действия с их участием", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Как отметили в МВД, по месту жительства фигурантов проведены обыски. Также проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений - еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения.
В ведомстве отметили, что ущерб, причиненный магазину в результате разбоя, составил более миллиона белорусских рублей (более 470 тысяч долларов). "Часть похищенного имущества обнаружена в тайнике, оборудованном дома у родственников одного из подозреваемых. Кроме того, изъяты пластиковые стяжки. Такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника "Яхонта", - уточнили в пресс-службе.
Ранее МВД республики сообщило, что в помещение ювелирного магазина в центре Минска вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины магазина и скрылись. Посетителей в магазине в этот момент не было.
В связи с ограблением Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса Белоруссии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с конфискацией имущества.
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