В ООН назвали число убитых за четыре месяца эскалации конфликта в Идлибе

ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. За четыре месяца эскалации боевых действий в районе сирийского Идлиба погибли 1089 мирных граждан, заявила на пресс-конференции в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"За последние четыре месяца с момента эскалации боевых действий в демилитаризованной зоне Идлиба и вокруг него, с 29 апреля по 29 августа, мой офис подтвердил гибель от рук сторон конфликта 1089 мирных жителей. Из них 572 мужчины, 213 женщин и 304 детей", - сказала она.

По ее словам, из них 1031 человек погиб из-за авиаударов и наземных обстрелов провинций Идлиб и Хама со стороны правительственных войск и союзных с ними сил. Неправительственные вооруженные формирования также атаковали густонаселенные районы, находящиеся под контролем Дамаска, и несут ответственность за гибель 58 гражданских, добавила Бачелет.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.