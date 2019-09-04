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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН назвали число убитых за четыре месяца эскалации конфликта в Идлибе

11:59 04.09.2019
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© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of IdlibАвиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib
ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. За четыре месяца эскалации боевых действий в районе сирийского Идлиба погибли 1089 мирных граждан, заявила на пресс-конференции в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"За последние четыре месяца с момента эскалации боевых действий в демилитаризованной зоне Идлиба и вокруг него, с 29 апреля по 29 августа, мой офис подтвердил гибель от рук сторон конфликта 1089 мирных жителей. Из них 572 мужчины, 213 женщин и 304 детей", - сказала она.
По ее словам, из них 1031 человек погиб из-за авиаударов и наземных обстрелов провинций Идлиб и Хама со стороны правительственных войск и союзных с ними сил. Неправительственные вооруженные формирования также атаковали густонаселенные районы, находящиеся под контролем Дамаска, и несут ответственность за гибель 58 гражданских, добавила Бачелет.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Вчера, 08:00РИА Новости
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе. Позднее и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что срыв перемирия в Идлибе лежит на террористах. Тридцатого августа в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что сирийские правительственные войска прекращают ведение огня в Идлибе с утра 31 августа.
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Война в СирииМишель БачелетСирияООНВ мире
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