Россия и Индия призвали к решению кризиса в Сирии дипломатией

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия настаивают на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, призывают к решению кризиса дипломатией, отмечается в совместном заявлении президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди по итогам российско-индийского саммита.

"Стороны приветствовали стабилизацию обстановки в Сирии. Они настаивают на необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и призывают к разрешению сирийского кризиса исключительно политико-дипломатическим путем", - говорится в документе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.