Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:36Z
https://ria.ru/20190904/1558280474.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155827/88/1558278843_0:352:2721:1883_1036x0_80_0_0_80c7d5f7e78c8a449b1d5349a82a2a76.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Индия призвали к решению кризиса в Сирии дипломатией

11:58 04.09.2019 (обновлено: 12:36 04.09.2019)
129
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия настаивают на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, призывают к решению кризиса дипломатией, отмечается в совместном заявлении президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди по итогам российско-индийского саммита.
"Стороны приветствовали стабилизацию обстановки в Сирии. Они настаивают на необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и призывают к разрешению сирийского кризиса исключительно политико-дипломатическим путем", - говорится в документе.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
Здание Министерства иностранных дел РФ
12:02РИА Новости
Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, заявили в МИД России
100000
Обсудить 0
Война в СирииНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокВойна в СирииСирияРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин оценил важность использования нацвалют в расчетах с Индией
РИА
Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Дата саммита России, Турции и Ирана по Сирии определена, заявил Ушаков
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Россия и Индия намерены продолжать сотрудничать с Ираном
Сирия
В ООН рассчитывают на верное решение по зоне безопасности на севере Сирии
Лента
новостей
Сергей Кирпиченко
Посольство в Египте открыло книгу соболезнований из-за смерти Кирпиченко
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия обсуждают совместное производство ядерного топлива
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия намерены повышать уровень оборонного сотрудничества
Скорая помощь в Сирии
Четверо сирийских военных пострадали при взрыве на западе Дераа
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и Моди заявили о намерении интенсифицировать взаимодействие с Китаем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
Путин заявил о подготовке переговоров по созданию ЗСТ между Индией и ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Путин и Моди подтвердили приверженность невмешательству в дела других стран
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и Моди призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани рассказал, когда Иран объявит о новом этапе сокращения обязательств
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния