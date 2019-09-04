Россия и Индия обсуждают совместное производство ядерного топлива

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Россия и Индия обсуждают возможность совместного производства ядерного топлива для АЭС российского проекта, говорится в совместном заявлении по итогам российско-индийского саммита "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".

"Традиционно ключевой сферой взаимодействия наших стран остается энергетика - область, где экономики России и Индии выгодно дополняют друг друга. Одной из фундаментальных составляющих стратегического партнерства в данном секторе является сотрудничество в сфере использования мирного атома. Успешно реализуется проект по строительству оставшихся четырех из шести энергоблоков атомной электростанции "Куданкулам", - говорится в заявлении.