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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Индия обсуждают совместное производство ядерного топлива

11:58 04.09.2019
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Россия и Индия обсуждают возможность совместного производства ядерного топлива для АЭС российского проекта, говорится в совместном заявлении по итогам российско-индийского саммита "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".
"Традиционно ключевой сферой взаимодействия наших стран остается энергетика - область, где экономики России и Индии выгодно дополняют друг друга. Одной из фундаментальных составляющих стратегического партнерства в данном секторе является сотрудничество в сфере использования мирного атома. Успешно реализуется проект по строительству оставшихся четырех из шести энергоблоков атомной электростанции "Куданкулам", - говорится в заявлении.
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"Стороны ведут переговоры по второй площадке, приветствовали продолжение технических консультаций по реактору ВВЭР-1200 российского дизайна и совместному производству оборудования и топлива", - отмечается в документе.
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Ядерные технологииНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндия
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