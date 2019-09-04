Путин оценил важность использования нацвалют в расчетах с Индией

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Важной составляющей совместной работы России с индийскими партнерами является внедрение практики использования национальных валют в расчетах, считает президент РФ Владимир Путин.
"Важной составляющей совместной работы с индийскими партнерами считаем внедрение практики использования национальных валют в наших расчетах, обеспечение бесперебойного проведения межбанковских транзакций способствовало бы подключению Индии к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита.
По итогам саммита стороны приняли совместное заявление, в котором отмечается, что Россия и Индия намерены продолжить работу по продвижению системы взаиморасчетов в национальных валютах.