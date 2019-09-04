Путин оценил важность использования нацвалют в расчетах с Индией

"Важной составляющей совместной работы с индийскими партнерами считаем внедрение практики использования национальных валют в наших расчетах, обеспечение бесперебойного проведения межбанковских транзакций способствовало бы подключению Индии к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита.