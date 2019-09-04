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РИА Новости
Культура

Питер Капальди из "Доктора Кто" сыграет в "Отряде самоубийц"

12:11 04.09.2019
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© AFP 2019 / Dia DipasupilШотландский актёр, режиссёр и сценарист Питер Капальди
Шотландский актёр, режиссёр и сценарист Питер Капальди
© AFP 2019 / Dia Dipasupil
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Звезда сериала "Доктор Кто" и лауреат премии "Оскар" 1995 года за "лучший игровой короткометражный фильм" Питер Капальди присоединился к актерскому составу продолжения "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна, сообщает Deadline.
Пока не уточняется, кого он будет играть. В картине также может появиться Пит Дэвидсон, он ведет переговоры о съемках.
Ранее стало известно, что в перезапуске проекта к своим ролям вернутся Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни и Юэль Киннаман. "Новичками" ленты станут Натан Филлион, Даниэла Мельшиор, Идрис Эльба, Давид Дастмалчян, Стив Эйджи, Флула Борг и Тайка Вайтити.
Премьера фильма запланирована на пятое августа 2021 года.
Тайка Вайтити
28 августа, 14:23Культура
Тайка Вайтити ведет переговоры о съемках в перезапуске "Отряда самоубийц"
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КультураКино и сериалыНовости культурыВиола Дэвис
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