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РИА Новости
Восточный экономический форум

РЖД предложили Индии системы управления движением поездов и продажи билетов

11:56 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПервый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин
Первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. РЖД предлагают железным дорогам Индии использовать системы управления движением поездов на основе российских технологий и продажи билетов, сообщил первый замгендиректора российской компании Александр Мишарин.
"Если говорить о пассажирской логистике, то сегодня мы делаем совместный проект реконструкции и модернизации железнодорожной линии Нагпур – Секундерабад на скорость 200 километров в час, где предлагаем к применению современные системы. Первое, это управление движением поездов с минимальным интервалом между поездами на основе российских технологий", - рассказал Мишарин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Логистика России и Индии - цифровой путь объединения Азии и Европы".
По его словам, эти системы отличаются от европейских, но интегрированы с ними и позволяют, кроме управления поездами, контролировать инфраструктуру. Это, отметил он, очень заинтересовало индийских железнодорожников.
"Второе, кроме скорости, это продажа билетов. Информационные системы по продаже и контролю билетов, сервис услуг, вокзалы и так далее. Такие единые технологии", - продолжил первый замглавы РЖД.
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги
11:05Восточный экономический форум
РЖД активно пытаются выйти на рынок Индии, заявил Орешкин
РЖД интересуются реализацией проектов или занимаются ими в ряде зарубежных стран. В частности, компания занималась разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) скоростного участка железной дороги в Индии. Его протяженность составляет 575 километров, максимальная расчетная скорость составит 200 километров в час. На самом ВЭФ РЖД, Сбербанк, группа "Синара" и еще ряд российских компаний планируют совместно участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Индии.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумАлександр МишаринРЖДРоссияИндияВ мире
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