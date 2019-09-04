РЖД предложили Индии системы управления движением поездов и продажи билетов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. РЖД предлагают железным дорогам Индии использовать системы управления движением поездов на основе российских технологий и продажи билетов, сообщил первый замгендиректора российской компании Александр Мишарин.

"Если говорить о пассажирской логистике, то сегодня мы делаем совместный проект реконструкции и модернизации железнодорожной линии Нагпур – Секундерабад на скорость 200 километров в час, где предлагаем к применению современные системы. Первое, это управление движением поездов с минимальным интервалом между поездами на основе российских технологий", - рассказал Мишарин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Логистика России и Индии - цифровой путь объединения Азии и Европы".

По его словам, эти системы отличаются от европейских, но интегрированы с ними и позволяют, кроме управления поездами, контролировать инфраструктуру. Это, отметил он, очень заинтересовало индийских железнодорожников.

"Второе, кроме скорости, это продажа билетов. Информационные системы по продаже и контролю билетов, сервис услуг, вокзалы и так далее. Такие единые технологии", - продолжил первый замглавы РЖД.

РЖД интересуются реализацией проектов или занимаются ими в ряде зарубежных стран. В частности, компания занималась разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) скоростного участка железной дороги в Индии. Его протяженность составляет 575 километров, максимальная расчетная скорость составит 200 километров в час. На самом ВЭФ РЖД, Сбербанк, группа "Синара" и еще ряд российских компаний планируют совместно участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Индии.