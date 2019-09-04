Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах

"Хотелось бы надеяться, что эта высокая конкуренция будет определяться не только большим количеством кандидатов, но и их высоким качеством. Чем выше качество кандидатов, тем более качественная конкуренция между ними, тем больше выигрывают наши избиратели по результатам голосования", - отметила она.