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РИА Новости

Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах

11:52 04.09.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
"Обратите внимание, какая высокая конкуренция: на довыборы депутатов Государственной думы – девять кандидатов на один мандат. На выборах высших должностных лиц – порядка пяти кандидатов. На выборах депутатов региональных парламентов – восемь кандидатов на один мандат", - сообщила Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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Она добавила, что от высокой и качественной конкуренции между кандидатами выиграют избиратели.
"Хотелось бы надеяться, что эта высокая конкуренция будет определяться не только большим количеством кандидатов, но и их высоким качеством. Чем выше качество кандидатов, тем более качественная конкуренция между ними, тем больше выигрывают наши избиратели по результатам голосования", - отметила она.
В единый день голосования 8 сентября выборы различного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием высших должностных лиц. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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