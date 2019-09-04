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РИА Новости

На шахте в Донецке прогремел взрыв

11:51 04.09.2019 (обновлено: 16:27 04.09.2019)
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© РИА Новости / ФОТОМИГ / Перейти в фотобанкШахта имени академика А. А. Скочинского в Донецке
Шахта имени академика А. А. Скочинского в Донецке
© РИА Новости / ФОТОМИГ
Перейти в фотобанк
Шахта имени академика А. А. Скочинского в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. На шахте имени Скочинского в Донецке прогремел взрыв, сообщил РИА Новости источник в МЧС самопровозглашенной ДНР.
Погиб рабочий 1964 года рождения, рассказали в пресс-службе Минугля республики.
Отмечается, что инцидент произошел в 9:27 по местному времени — взорвался неустановленный предмет.
Сейчас место происшествия обследуют саперы, работают криминалисты, создана спецкомиссия.
Также свое расследование проводят представители Гортехнадзора.
Как отметили в Минугля, шахта продолжает работать в штатном режиме.
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ДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ШахтыВ мире
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