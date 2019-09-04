На шахте в Донецке прогремел взрыв

Шахта имени академика А. А. Скочинского в Донецке. Архивное фото

Шахта имени академика А. А. Скочинского в Донецке

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. На шахте имени Скочинского в Донецке прогремел взрыв, сообщил РИА Новости источник в МЧС самопровозглашенной ДНР.

Погиб рабочий 1964 года рождения, рассказали в пресс-службе Минугля республики.

Отмечается, что инцидент произошел в 9:27 по местному времени — взорвался неустановленный предмет.

Сейчас место происшествия обследуют саперы, работают криминалисты, создана спецкомиссия.

Также свое расследование проводят представители Гортехнадзора.