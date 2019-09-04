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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Моди призвали к реформе Совета безопасности ООН

11:51 04.09.2019 (обновлено: 11:58 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призывают к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам ХХ российско-индийского саммита.
"Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности", - говорится в документе.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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Восточный экономический форумНарендра МодиСовет Безопасности ООНВладимир ПутинООНРоссияИндияВ мире
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