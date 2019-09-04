Путин и Моди призвали к реформе Совета безопасности ООН

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призывают к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам ХХ российско-индийского саммита.
"Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности", - говорится в документе.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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