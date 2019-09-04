Путин и Моди призвали к реформе Совета безопасности ООН

"Полный дом сумасшедших". Политик о призыве Супрун исключить РФ из Совбеза И. о. министра здравоохранения Украины призвала исключить Россию из Совбеза ООН. Представители киевской власти Россию упоминают постоянно, к месту и не к месту, отметил в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.