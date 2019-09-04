Моди принял приглашение на празднование юбилея Победы в Москве

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение приехать в Москву в 2020 году на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Также хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял наше приглашение и будет присутствовать 9 мая следующего года в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с индийским премьером.