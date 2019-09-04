СК выяснит обстоятельства гибели девочки из России в бассейне в Турции

МУРМАНСК, 4 сен - РИА Новости. Следователи СУ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводят доследственную проверку после того, как 5-летняя девочка, отдыхавшая в Турции с мамой, утонула в бассейне, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Сообщается, что проверка проводится по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 5-летней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во вторник днем девочка купалась в бассейне одного из отелей и утонула. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Во вторник пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила РИА Новости, что несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения утонула в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар (Аланья).