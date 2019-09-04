СК выяснит обстоятельства гибели девочки из России в бассейне в Турции

МУРМАНСК, 4 сен - РИА Новости. Следователи СУ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводят доследственную проверку после того, как 5-летняя девочка, отдыхавшая в Турции с мамой, утонула в бассейне, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Сообщается, что проверка проводится по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 5-летней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, во вторник днем девочка купалась в бассейне одного из отелей и утонула. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате СКР.
Во вторник пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила РИА Новости, что несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения утонула в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар (Аланья).
В Бодруме 18 августа произошел несчастный случай с девочкой из России. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение города Денизли. Петербургские врачи также прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки. Днем 28 августа девочка умерла в больнице.