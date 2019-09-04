Россия и Индия ускорят подготовку нового плана взаимодействия в сфере ВТС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Тесное взаимодействие между РФ и Индией в военной сфере и военно-техническом сотрудничестве является одной из основ двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства, две страны решили ускорить подготовку нового долгосрочного плана взаимодействия в сфере ВТС, следует из совместного заявления лидеров.

"Тесное сотрудничество между Россией и Индией в военной и военно-технических областях является одной из основ двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, принятом в среду по итогам их переговоров.

"Стороны удовлетворены регулярными контактами по военной линии и совместными учениями вооруженных сил двух стран. Они приветствовали успешную реализацию Долгосрочной программы военно-технического сотрудничества на период 2011-2020 годов, договорились ускорить подготовку нового долгосрочного плана взаимодействия в данной сфере", - указано в документе.