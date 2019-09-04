В России 8 сентября откроют около 49 тысяч избирательных участков

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Около 49 тыс избирательных участков откроются в единый день голосования 8 сентября по всей стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

"Для проведения голосования во всех регионах будут задействованы почти 49 тысяч избирательных участков. Это около половины от вообще существующих", - сказала Памфилова.

Всего в России откроется 48 875 избирательных участков, следует из данных, представленных на заседании ЦИК.

Согласно озвученным на заседании данным, в местах временного пребывания избирателей (больницы, вокзалы, суда, которые в день голосования будут находиться в плавании, места содержания под стражей) образованы 1 037 участков.

Кроме того, в единый день голосования откроются 30 цифровых избирательных участков и 3 участка для электронного дистанционного голосования.

Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.