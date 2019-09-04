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РИА Новости

В России 8 сентября откроют около 49 тысяч избирательных участков

11:46 04.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЧлен участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Около 49 тыс избирательных участков откроются в единый день голосования 8 сентября по всей стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
"Для проведения голосования во всех регионах будут задействованы почти 49 тысяч избирательных участков. Это около половины от вообще существующих", - сказала Памфилова.
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Всего в России откроется 48 875 избирательных участков, следует из данных, представленных на заседании ЦИК.
Согласно озвученным на заседании данным, в местах временного пребывания избирателей (больницы, вокзалы, суда, которые в день голосования будут находиться в плавании, места содержания под стражей) образованы 1 037 участков.
Кроме того, в единый день голосования откроются 30 цифровых избирательных участков и 3 участка для электронного дистанционного голосования.
Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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