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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия организуют российско-индийский межрегиональный форум

11:45 04.09.2019 (обновлено: 12:30 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли решение организовать российско-индийский межрегиональный форум, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров.

"Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между субъектами Российской Федерации и штатами/союзными территориями Республики Индии, обозначили намерение организовать межрегиональный форум при координирующей роли соответствующих ведомств", - говорится в документе.

Стороны также договорились о налаживании обменов культурными и деловыми миссиями между регионами России и Индии и условились о дальнейшем развитии института городов-побратимов.
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