Россия и Индия организуют российско-индийский межрегиональный форум

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли решение организовать российско-индийский межрегиональный форум, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров.

"Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между субъектами Российской Федерации и штатами/союзными территориями Республики Индии, обозначили намерение организовать межрегиональный форум при координирующей роли соответствующих ведомств", - говорится в документе.

Стороны также договорились о налаживании обменов культурными и деловыми миссиями между регионами России и Индии и условились о дальнейшем развитии института городов-побратимов.