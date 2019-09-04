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РИА Новости
Теплоснабжение

Инвестпрограмма "Т Плюс" в 2019 году составит 23 миллиарда рублей

11:44 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник во время обандероливания купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми
Сотрудник во время обандероливания купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Инвестпрограмма "Т Плюс" на 2019 год составит 23 миллиарда рублей, на 2020 год порядка 24-25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости председатель правления, исполняющий обязанности генерального директора "Т Плюс" Андрей Вагнер в кулуарах Восточного экономического форума.

"Двадцать три миллиарда рублей", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос об объеме инвестпрограммы компании на 2019 год.

По его словам, инвестпрограмма будет зависеть от темпов вхождения в концессии и переход на альткотельную.
"Она будет подрастать, мы сейчас на стадии формирования бюджета, меньше она точно не будет, я думаю 24-25 миллиардов рублей", - сказал Вагнер, комментируя вопрос о прогнозных значениях инвестпрограммы на 2020 год.
В апреле 2018 года Денис Паслер, будучи на тот момент главой "Т Плюс", говорил, что инвестиционная программа энергокомпании в 2018 году составит более 25 миллиарда рублей без учета инвестиций на строительство солнечных электростанций (СЭС).
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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