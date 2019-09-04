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РИА Новости

Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырех областях страны

11:43 04.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров в четырех областях страны, сообщила в среду пресс-служба генпрокуратуры.
"Во вторник, 3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
09:31РИА Новости
Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
Как отмечается, во время рабочих поездок президента Украины Владимира Зеленского в Черкасскую и Житомирскую области представители общественности жаловались на работу областных прокуроров.
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