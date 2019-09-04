Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырех областях страны

КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров в четырех областях страны, сообщила в среду пресс-служба генпрокуратуры.
"Во вторник, 3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время рабочих поездок президента Украины Владимира Зеленского в Черкасскую и Житомирскую области представители общественности жаловались на работу областных прокуроров.