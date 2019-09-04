Россия и Индия изучат возможность поставок нефти через Севморпуть

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность поставок российской нефти по Севморпути и через трубопроводы, сообщается в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита "Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества".
Кроме того, стороны намерены сотрудничать в сфере геологоразведки и разработки нефтяных и газовых месторождений в России и Индии, включая шельфовые проекты.
Также сообщается, что стороны отметили перспективы увеличения индийской компанией Nayara Energy Limited мощностей нефтеперерабатывающего завода "Вадинар".
Ранее Владимир Путин сообщил, что после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди они согласовали солидный пакет двусторонних документов в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.
5 сентября 2017, 10:00РИА НовостиСеверный морской путьСеверный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России,кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. Подробности – в инфографике Ria.ru.