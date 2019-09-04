Россия и Индия изучат возможность поставок нефти через Севморпуть

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность поставок российской нефти по Севморпути и через трубопроводы, сообщается в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита "Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества".

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в сфере геологоразведки и разработки нефтяных и газовых месторождений в России и Индии, включая шельфовые проекты.

Также сообщается, что стороны отметили перспективы увеличения индийской компанией Nayara Energy Limited мощностей нефтеперерабатывающего завода "Вадинар".