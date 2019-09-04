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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия изучат возможность поставок нефти через Севморпуть

11:43 04.09.2019 (обновлено: 12:37 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность поставок российской нефти по Севморпути и через трубопроводы, сообщается в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита "Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества".
Кроме того, стороны намерены сотрудничать в сфере геологоразведки и разработки нефтяных и газовых месторождений в России и Индии, включая шельфовые проекты.
Также сообщается, что стороны отметили перспективы увеличения индийской компанией Nayara Energy Limited мощностей нефтеперерабатывающего завода "Вадинар".
Ранее Владимир Путин сообщил, что после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди они согласовали солидный пакет двусторонних документов в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.
Северный морской путь
5 сентября 2017, 10:00РИА Новости
Северный морской путьСеверный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России,кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. Подробности – в инфографике Ria.ru.
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияЭкономика
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
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