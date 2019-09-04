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РИА Новости

В Петрозаводске суд начал пересмотр дела о гибели детей на Сямозере

11:42 04.09.2019 (обновлено: 11:43 04.09.2019)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 сен – РИА Новости. Петрозаводский городской суд в среду приступил к пересмотру дела о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года в отношении врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович и бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ямчитский.
"Прокурор оглашает старое обвинительное заключение. Ничего нового. Так и должно быть, все начинается с самого начала", - сказал Ямчитский, представляющий интересы Коваленко.
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23 июля, 11:40РИА Новости
Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах
Процесс ведет судья Марина Носова.
В июне Верховный суд Карелии отменил и отправил на новое рассмотрение уголовное дело о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года в отношении Коваленко и Котович.
Ранее Петрозаводский городской суд оправдал трех из шести фигурантов уголовного дела - инструктора Павла Ильина, Коваленко и Котович. Суд счел их вину недоказанной. Экс-директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова была приговорена к 9,5 годам колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.
Апелляционные жалобы на приговор подали осужденные по делу и их адвокаты, а также потерпевшие. Кроме того, апелляционные представления внесла прокуратура Карелии.
Трагедия на Сямозере, где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагает следствие.
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
18 марта, 15:11РИА Новости
Трагедия на Сямозере. Кто виновен в смерти 14 детей
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