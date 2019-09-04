В Петрозаводске суд начал пересмотр дела о гибели детей на Сямозере

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 сен – РИА Новости. Петрозаводский городской суд в среду приступил к пересмотру дела о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года в отношении врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович и бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ямчитский.

"Прокурор оглашает старое обвинительное заключение. Ничего нового. Так и должно быть, все начинается с самого начала", - сказал Ямчитский, представляющий интересы Коваленко.

Процесс ведет судья Марина Носова.

В июне Верховный суд Карелии отменил и отправил на новое рассмотрение уголовное дело о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года в отношении Коваленко и Котович.

Ранее Петрозаводский городской суд оправдал трех из шести фигурантов уголовного дела - инструктора Павла Ильина, Коваленко и Котович. Суд счел их вину недоказанной. Экс-директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова была приговорена к 9,5 годам колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Апелляционные жалобы на приговор подали осужденные по делу и их адвокаты, а также потерпевшие. Кроме того, апелляционные представления внесла прокуратура Карелии.