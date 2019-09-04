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РИА Новости
Восточный экономический форум

Трани назвал потенциальные сферы сотрудничества Италии с Дальним Востоком

11:41 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПавильон "Камчатка" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Павильон Камчатка на выставке Улица Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Италия видит огромный потенциал в сфере туризма на Дальнем Востоке, также считает возможным сотрудничество в области экологии, строительства инфраструктурных объектов и сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Пока мы в стадии изучении этого региона. Мы пытаемся понять, в каких областях здесь можно развивать бизнес. Мы видим огромный потенциал в сфере туризма и смежных отраслях, например, в коммерции. Также мы видим потенциал для сотрудничества в сфере электромобильности (то есть вождении с использованием электроэнергии вместо дизеля) и экологии. Также нас интересует сфера инфраструктурного строительства. И также мы рассматриваем сельскохозяйственный сектор и рыбный промысел", — сказал Трани.
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. Итальянская делегация впервые принимает участие в форуме.
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Восточный экономический форумВинченцо ТраниВладивостокРоссияИталияЭкономика
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