Трани назвал потенциальные сферы сотрудничества Италии с Дальним Востоком

"Пока мы в стадии изучении этого региона. Мы пытаемся понять, в каких областях здесь можно развивать бизнес. Мы видим огромный потенциал в сфере туризма и смежных отраслях, например, в коммерции. Также мы видим потенциал для сотрудничества в сфере электромобильности (то есть вождении с использованием электроэнергии вместо дизеля) и экологии. Также нас интересует сфера инфраструктурного строительства. И также мы рассматриваем сельскохозяйственный сектор и рыбный промысел", — сказал Трани.