Путин и Моди изучат возможность создания в Индии производства самолетов

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Среди перспективных направлений сотрудничества – авиационная и космическая деятельность. Стороны договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета", - говорится в заявлении, принятом в среду по итогам переговоров лидеров.