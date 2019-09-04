Путин и Моди изучат возможность создания в Индии производства самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета, говорится в совместном заявлении лидеров.
"Среди перспективных направлений сотрудничества – авиационная и космическая деятельность. Стороны договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета", - говорится в заявлении, принятом в среду по итогам переговоров лидеров.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.