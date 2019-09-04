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РИА Новости

Путин и Моди изучат возможность создания в Индии производства самолетов

11:40 04.09.2019 (обновлено: 12:10 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета, говорится в совместном заявлении лидеров.
"Среди перспективных направлений сотрудничества – авиационная и космическая деятельность. Стороны договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета", - говорится в заявлении, принятом в среду по итогам переговоров лидеров.
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Нарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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