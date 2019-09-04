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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Звезда" и Samsung Heavy Industries договорились о проектировании газовозов

11:39 04.09.2019 (обновлено: 11:58 04.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкКраны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса "Звезда"
Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса Звезда
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса "Звезда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда" и южнокорейская Samsung Heavy Industries в рамках Восточного экономического форума подписали контракт на проектирование газовозов для проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров "Арктик СПГ-2", говорится в сообщении "Роснефти".
"В соответствии с подписанным документом, Samsung Heavy Industries станет технологическим партнером проекта и передаст ССК "Звезда" техническую спецификацию, а также права на проектную документацию проекта судов. Корейская компания также окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации АО "ЦКБ "Лазурит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что построенные ССК "Звезда" арктические газовозы будут отвечать всем требованиям законодательства РФ, что позволяет признать суда российскими.
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"Роснефть" напоминает, что "Новатэк" в 2018 году подтвердил резервирование производственных мощностей ССК "Звезда" на всю серию судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2". А в апреле 2019 года "Звезда" и "Совкомфлот" заключили контракт на строительство пилотного судна-газовоза для проекта "Арктик СПГ-2".
"Строительство судна такого типа впервые в истории будет осуществлено на российской судоверфи... Конструкция судна позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 метра. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт, что сопоставимо с мощностью атомного ледокола", - также отмечает компания.
Как сообщил ранее в среду "Совкомфлот", предполагается, что серия газовозов для проекта "Арктик СПГ-2" будет состоять из 17 СПГ-танкеров ледового класса Arc7, владеть и оперировать которыми будет компания "Современный морской арктический транспорт" (СМАРТ, совместное предприятие с "Новатэком"). СП обеспечит привлечение финансирования и разработку технического решения, выступит заказчиком и будет наблюдать за строительством. Финансирование для строительства танкеров предполагается привлечь с участием ВЭБа.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда
11:23Восточный экономический форум
"Звезда" и Samsung Heavy Industries создали СП для строительства танкеров
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Восточный экономический форумРоснефтьЗвезда (судоверфь)НоватэкSamsung GroupВладивостокРоссияЭкономика
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