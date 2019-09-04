Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:34Z
https://ria.ru/20190904/1558279181.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154874/66/1548746605_0:0:2147:1207_1036x0_80_0_0_2694e1d352821c54e821d2d61214ca97.jpg
РИА Новости

В ЦИК отметили низкий процент отказа в регистрации кандидатов на выборах

11:38 04.09.2019 (обновлено: 12:34 04.09.2019)
254
© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Процент отказа в регистрации кандидатов на выборах в 2019 году был беспрецедентно низким, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Свыше 91 процента кандидатов были зарегистрированы избиркомами. <...> Восьмого сентября в избирательные бюллетени будут включены около 105,5 тысячи кандидатов, что составит с учетом того, что некоторые выбыли, 89 процентов", — отметила она.

Всего на выборах всех уровней было выдвинуто 118 583 кандидата.
Как подчеркнула Памфилова, то, что во время избирательной кампании некоторые кандидаты утратили свой статус, не связано с отказами.

"Отказ в регистрации получили только шесть процентов. Оставшиеся пять процентов — это те, кто не представил документов, либо отказался участвовать в кампании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам", — добавила глава ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября во всех 85 субъектах России пройдет около шести тысяч избирательных кампаний.
В списки избирателей вошли более 56 миллионов человек, отметила Памфилова.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
15 августа, 14:21Выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК
370109
Обсудить 1
Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
РИА
Новости
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну
В России 8 сентября откроют около 49 тысяч избирательных участков
Бронеавтомобиль 4386 Тайфун
В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Подмосковные полицейские сожгли более тысячи кустов конопли
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК передал правоохранителям информацию о рассылке писем от его имени
Акция протеста в Гонконге
Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК проанализирует активность избирателей во время досрочного голосования
Электропоезд
В России планируют выпускать поезда на водородном топливе
Статуя Фемиды
Суд оставил в силе приговор по делу о беспорядках в колонии в Копейске
Единый день голосования в регионах России
В день выборов ряд участков будут открыты дольше ради работающих граждан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния