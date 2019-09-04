В ЦИК отметили низкий процент отказа в регистрации кандидатов на выборах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Процент отказа в регистрации кандидатов на выборах в 2019 году был беспрецедентно низким, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Свыше 91 процента кандидатов были зарегистрированы избиркомами. <...> Восьмого сентября в избирательные бюллетени будут включены около 105,5 тысячи кандидатов, что составит с учетом того, что некоторые выбыли, 89 процентов", — отметила она.

Всего на выборах всех уровней было выдвинуто 118 583 кандидата.

Как подчеркнула Памфилова, то, что во время избирательной кампании некоторые кандидаты утратили свой статус, не связано с отказами.

"Отказ в регистрации получили только шесть процентов. Оставшиеся пять процентов — это те, кто не представил документов, либо отказался участвовать в кампании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам", — добавила глава ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября во всех 85 субъектах России пройдет около шести тысяч избирательных кампаний.