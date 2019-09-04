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РИА Новости
Восточный экономический форум

Росрыболовство подготовит стратегию по развитию аквакультуры

11:35 04.09.2019 (обновлено: 13:40 04.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росрыболовство планирует разработать стратегию по развитию аквакультурного хозяйства в РФ, сообщил замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
"Есть поручение подготовить стратегию по развитию аквакультуры. Это правильный вопрос, это перспективное направление", - сказал Савчук в ходе Восточного экономического форума-2019.
Он отметил, что в настоящий момент имеются определённые вопросы с точки зрения отношения банков к отрасли. "Но когда они увидят потенциал, возможности, когда мы представим (стратегию - ред.), я думаю, что это будет больше гарантий обеспечения бизнеса", - указал замглавы ведомства.
В настоящее время в России готовится стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Согласно документу, предполагается, что объем вылова водных биологических ресурсов в РФ в рамках реализации стратегии вырастет до 5,4 миллиона тонн в 2030 году, а производство продукции товарной аквакультуры может достигнуть 618 тысяч тонн.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумПетр СавчукРосрыболовствоЭкономика
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