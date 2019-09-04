Росрыболовство подготовит стратегию по развитию аквакультуры

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росрыболовство планирует разработать стратегию по развитию аквакультурного хозяйства в РФ, сообщил замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

"Есть поручение подготовить стратегию по развитию аквакультуры. Это правильный вопрос, это перспективное направление", - сказал Савчук в ходе Восточного экономического форума-2019.

Он отметил, что в настоящий момент имеются определённые вопросы с точки зрения отношения банков к отрасли. "Но когда они увидят потенциал, возможности, когда мы представим (стратегию - ред.), я думаю, что это будет больше гарантий обеспечения бизнеса", - указал замглавы ведомства.

В настоящее время в России готовится стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Согласно документу, предполагается, что объем вылова водных биологических ресурсов в РФ в рамках реализации стратегии вырастет до 5,4 миллиона тонн в 2030 году, а производство продукции товарной аквакультуры может достигнуть 618 тысяч тонн.