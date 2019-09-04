Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Молдавии Попеску

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведет переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску, сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Одиннадцатого сентября в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова", - сказала Захарова.

"Хотела бы напомнить, что это первый визит в Москву нового главы молдавского внешнеполитического ведомства после формирования, соответственно, нового правительства в этой стране в июне текущего года", - отметила она.

Официальный представитель российского МИД сообщила, что "предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".