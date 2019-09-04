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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Молдавии Попеску

11:34 04.09.2019 (обновлено: 11:45 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведет переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску, сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Одиннадцатого сентября в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова", - сказала Захарова.
"Хотела бы напомнить, что это первый визит в Москву нового главы молдавского внешнеполитического ведомства после формирования, соответственно, нового правительства в этой стране в июне текущего года", - отметила она.
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Официальный представитель российского МИД сообщила, что "предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".
"Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики, которые представляют обоюдный интерес", - добавила она.
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Николай ПопескуСергей ЛавровМИД РФМолдавияРоссияПолитика
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