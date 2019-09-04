Моди пригласил Путина на ежегодный российско-индийский саммит

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина в следующем году посетить Индию для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите, говорится в совместном заявлении по итогам ХХ российско-индийского саммита "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".

"Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации во Владивостоке, и пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите", - говорится в документе.