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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия приняли программу сотрудничества в нефтегазовой сфере

11:31 04.09.2019 (обновлено: 12:38 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили ряд двусторонних соглашений в ходе визита индийского премьера Нарендры Моди в РФ, в том числе приняли стратегию действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Министерство энергетики РФ и министерство нефти и природного газа Индии приняли программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также подписали меморандум о взаимопонимании об использовании природного газа в качестве газомоторного топлива.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
10:44Восточный экономический форум
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
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Восточный экономический форумМинистерство энергетики РФРоссияИндияЭкономика
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