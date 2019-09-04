Россия и Индия приняли программу сотрудничества в нефтегазовой сфере

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили ряд двусторонних соглашений в ходе визита индийского премьера Нарендры Моди в РФ, в том числе приняли стратегию действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Министерство энергетики РФ и министерство нефти и природного газа Индии приняли программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также подписали меморандум о взаимопонимании об использовании природного газа в качестве газомоторного топлива.