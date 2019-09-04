В Якутске произошла утечка на газопроводе высокого давления

ЯКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Утечка произошла на газопроводе высокого давления в городе Якутске, причиной послужила коррозия, сообщает компания "Сахатранснефтегаз".

В среду днем в Якутске перекрыли часть улицы Лермонтова. Как отметили в "Сахатранснефтегаз", на этой улице сотрудники управления газораспределительных сетей ведут ремонтно-восстановительные работы.

"Утечка произошла 4 сентября на газопроводе высокого давления диаметром 159 мм. Причиной послужила коррозия - данный газопровод был проложен еще в первые годы газификации Якутска в конце 1960-х годов. В связи с работами была приостановлена подача газа некоторым коммунально-бытовым объектам на участке от улицы Каландаришвили до улицы Петра Алексеева", - рассказали в компании.