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РИА Новости

В Якутске произошла утечка на газопроводе высокого давления

11:30 04.09.2019 (обновлено: 11:35 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовТруба газопровода
Труба газопровода
© РИА Новости / Евгений Биятов
Труба газопровода . Архивное фото
ЯКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Утечка произошла на газопроводе высокого давления в городе Якутске, причиной послужила коррозия, сообщает компания "Сахатранснефтегаз".
В среду днем в Якутске перекрыли часть улицы Лермонтова. Как отметили в "Сахатранснефтегаз", на этой улице сотрудники управления газораспределительных сетей ведут ремонтно-восстановительные работы.
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"Утечка произошла 4 сентября на газопроводе высокого давления диаметром 159 мм. Причиной послужила коррозия - данный газопровод был проложен еще в первые годы газификации Якутска в конце 1960-х годов. В связи с работами была приостановлена подача газа некоторым коммунально-бытовым объектам на участке от улицы Каландаришвили до улицы Петра Алексеева", - рассказали в компании.
Задействованы четыре ремонтные бригады, один экскаватор, две ремонтные автомашины, два самосвала и шесть легковых автомобилей. Согласно предварительным прогнозам, ремонтные работы могут занять весь день.
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