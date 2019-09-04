Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Иран и европейские страны разрешили большую часть противоречий по вопросу о реализации ядерной сделки, однако не пришли к итоговому согласию, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"У нас были противоречия в 20 вопросах, сейчас у нас противоречия по трем вопросам, то есть основная часть их (проблем - ред.) решена, но мы пока не пришли к окончательному знаменателю", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.