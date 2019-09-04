Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева

БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Бишкекский городской суд признал законным задержание и арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.
Адвокаты бывшего главы государства обжаловали в Бишкекском городском суде решения нижестоящей инстанции, Первомайского районного суда Бишкека, о законности задержания Атамбаева и о продлении его ареста до 26 октября.
"Суд наши жалобы не удовлетворил, признал задержание и арест законными", - заявил Слесарев.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.