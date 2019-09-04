Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева

БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Бишкекский городской суд признал законным задержание и арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.

Адвокаты бывшего главы государства обжаловали в Бишкекском городском суде решения нижестоящей инстанции, Первомайского районного суда Бишкека, о законности задержания Атамбаева и о продлении его ареста до 26 октября.

"Суд наши жалобы не удовлетворил, признал задержание и арест законными", - заявил Слесарев.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.