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РИА Новости

Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева

11:25 04.09.2019 (обновлено: 11:26 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Бишкекский городской суд признал законным задержание и арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.
Адвокаты бывшего главы государства обжаловали в Бишкекском городском суде решения нижестоящей инстанции, Первомайского районного суда Бишкека, о законности задержания Атамбаева и о продлении его ареста до 26 октября.
"Суд наши жалобы не удовлетворил, признал задержание и арест законными", - заявил Слесарев.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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