Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с юбилеем

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, высоко оценив ее актерское мастерство и преданность делу, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Нина Ургант в среду празднует свой 90-й день рождения.

"Примите сердечные поздравления с юбилейным Днём рождения. Большой и щедрый талант, несравненное актёрское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме.

Глава РФ подчеркнул, что многие фильмы и спектакли с участием актрисы по праву считаются классикой отечественного театра и кинематографа.

"Желаю вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.

За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.