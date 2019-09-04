"Звезда" и Samsung Heavy Industries создали СП для строительства танкеров

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. ССК "Звезда" и корейская Samsung Heavy Industries создали совместное предприятие для строительства челночных танкеров, говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Компании объявили об учреждении совместного предприятия по управлению проектами строительства на ССК "Звезда" челночных танкеров дедвейтом от 42 до 120 тысяч тонн в рамках пятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Предприятие учреждено в соответствии с подписанным в 2018 году соглашением об обмене опытом в области проектирования и строительства челночных танкеров. Samsung Heavy Industries предоставит ССК "Звезда" технические спецификации, а также документацию базового и детального проекта судов, окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации танкеров-челноков совместно с АО "ЦКБ "Лазурит", - говорится в сообщении.

Кроме того, по условиям соглашения корейская компания обеспечит техническую поддержку планирования, управления и контроля качества в ходе строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования, а также обеспечит инженерно-техническое сопровождение строительства челночных танкеров на ССК "Звезда".