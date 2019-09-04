Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:22Z
https://ria.ru/20190904/1558278050.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155827/49/1558274970_0:132:3000:1820_1036x0_80_0_0_29c8a7afee93a463ea1c2f06f7792904.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Орешкин рассказал, когда Россия может войти в пятерку крупнейших экономик

11:22 04.09.2019
648
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, для этого есть предпосылки, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
"Абсолютно нет… Можем и раньше, главное делать все, что мы должны сделать со своей стороны в первую очередь", - сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли у него сомнения, что Россия войдет в топ-5 экономик мира к 2024 году.
"Если посмотрите на последние несколько лет, да, темпы роста в России невысокие, но они соответствуют тем ожиданиям и тем прогнозам, которые мы закладывали. То, что мы видим - что немецкая экономика, с которой мы конкурируем за пятую позицию, растет гораздо слабее, чем это ожидалось. У нас сейчас отрыв уже составляет меньше 3%, то есть мы уже близки. Нужно демонстрировать те темпы, которые мы прогнозируем, которые закладываются во все наши ожидания, и в этом случае проблем не будет", - добавил он.
В соответствии с майским указом президента 2018 года, к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Сейчас российский ВВП занимает шестое место в мире по объему после Китая, США, Индии, Японии и Германии.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Нефть
7 августа, 16:15РИА Новости
Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель
12113003
Обсудить 0
Восточный экономический форумМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФГерманияКитайЯпонияРоссияИндияСША
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"
Лента
новостей
Винченцо Трани
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда
"Звезда" и Samsung Heavy Industries создали СП для строительства танкеров
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса Звезда
"Звезда" и Samsung Heavy Industries договорились о проектировании газовозов
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о стимулировании инвестиций в России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия изучат возможность поставок нефти через Севморпуть
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Китае
Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, заявил Шойгу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Бронеавтомобиль 4386 Тайфун
В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния