Орешкин рассказал, когда Россия может войти в пятерку крупнейших экономик

"Абсолютно нет… Можем и раньше, главное делать все, что мы должны сделать со своей стороны в первую очередь", - сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли у него сомнения, что Россия войдет в топ-5 экономик мира к 2024 году.

"Если посмотрите на последние несколько лет, да, темпы роста в России невысокие, но они соответствуют тем ожиданиям и тем прогнозам, которые мы закладывали. То, что мы видим - что немецкая экономика, с которой мы конкурируем за пятую позицию, растет гораздо слабее, чем это ожидалось. У нас сейчас отрыв уже составляет меньше 3%, то есть мы уже близки. Нужно демонстрировать те темпы, которые мы прогнозируем, которые закладываются во все наши ожидания, и в этом случае проблем не будет", - добавил он.