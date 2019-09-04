В Минске приступили к работе подгруппы по Донбассу

МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к переговорам в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
"В Минске начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.
Как ожидается, позже в Минске пройдет заседание самой контактной группы.
В #Минск'е начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/ofK5S394I7— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 4 сентября 2019 г.