Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:20Z
https://ria.ru/20190904/1558277885.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/104003/98/1040039813_0:309:2748:1855_1036x0_80_0_0_503b2df4a80cf66bfd95e8a589b9d18a.jpg
РИА Новости

В Минске приступили к работе подгруппы по Донбассу

11:20 04.09.2019
179
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча контактной группы по Украине в Минске
Встреча контактной группы по Украине в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к переговорам в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.

"В Минске начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.

Как ожидается, позже в Минске пройдет заседание самой контактной группы.
200010
Обсудить 0
ДонбассБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт оценила вероятность отставки правительства Джонсона
РИА
Новости
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Здание Государственной Думы в Москве
Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Кишинев не ждет от заседания формата "5+2" в Братиславе серьезных решений
Лента
новостей
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Украинские силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР
Празднование дня независимости ПМР на Площади Суворова
Власти Молдавии создадут концепцию решения приднестровского конфликта
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани рассказал, когда Иран объявит о новом этапе сокращения обязательств
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
Алмазбек Атамбаев
Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
Шойгу и зампред военсовета Китая подпишут документы о совместной работе
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
Руслан Рябошапка
Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырех областях страны
Флаги ЕС
Послы стран ЕС согласовали проект решения о продлении санкций против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния