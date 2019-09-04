Орешкин допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэкономразвития видит пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, об этом глава министерства Максим Орешкин заявил в интервью Минэкономразвития видит пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, об этом глава министерства Максим Орешкин заявил в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме.

"Мы видим, что уже два раза ЦБ снизил ставку. По всей коммуникации, которая исходит от ЦБ, он готовится сделать это еще раз", - сказал Орешкин. По словам министра, "замедление потребительского кредитования откроет пространство для снижения процентной ставки Банка России".

ЦБ в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, а в июле - еще на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Следующее заседание Банка России запланировано на 6 сентября.

"Можно всегда бояться, что что-то случится, но тогда ущерб от такой боязни, от такого страха будет гораздо больше, чем потенциальная минимизация рисков в будущем. Риски будут, с ними есть инструменты, чтобы справляться. И с рисками нужно будет справляться тогда, когда они в значительной степени будут реализовываться", - сказал глава Минэкономразвития.

"Поэтому реакцией на снижение ставок рано или поздно станет увеличение и ипотечного кредитования, и корпоративного кредитования. Значит, рост спроса на труд и более активный рост заработных плат, потому что без роста спроса на труд, без формирования такой структуры спроса в экономике, которая продуцируется просто на труд, роста доходов не будет", - добавил он.