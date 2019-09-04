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РИА Новости
Восточный экономический форум

Орешкин допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

11:17 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэкономразвития видит пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, об этом глава министерства Максим Орешкин заявил в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме.
"Мы видим, что уже два раза ЦБ снизил ставку. По всей коммуникации, которая исходит от ЦБ, он готовится сделать это еще раз", - сказал Орешкин. По словам министра, "замедление потребительского кредитования откроет пространство для снижения процентной ставки Банка России".
ЦБ в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, а в июле - еще на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Следующее заседание Банка России запланировано на 6 сентября.
"Можно всегда бояться, что что-то случится, но тогда ущерб от такой боязни, от такого страха будет гораздо больше, чем потенциальная минимизация рисков в будущем. Риски будут, с ними есть инструменты, чтобы справляться. И с рисками нужно будет справляться тогда, когда они в значительной степени будут реализовываться", - сказал глава Минэкономразвития.
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"Поэтому реакцией на снижение ставок рано или поздно станет увеличение и ипотечного кредитования, и корпоративного кредитования. Значит, рост спроса на труд и более активный рост заработных плат, потому что без роста спроса на труд, без формирования такой структуры спроса в экономике, которая продуцируется просто на труд, роста доходов не будет", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФВладивостокРоссия
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