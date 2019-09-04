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РИА Новости

Томские власти объяснили, почему школу временно обустроили в медпункте

11:16 04.09.2019
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Власти Томской области объяснили, что школу в отдаленном селе Суйга временно обустроили в здании местной врачебной амбулатории, несмотря на недовольство родителей, так как школа находится в аварийном состоянии, а других помещений для обучения в населенном пункте нет.
Ранее местное агентство новостей ТВ2 рассказало, что около 70 учеников Суйгинской средней школы Молчановского района не могут пойти в школу из-за ее аварийного состояния. По данным издания, родители выступили против обучения их детей в отгороженной половине здания местного фельдшерско-акушерского пункта, так как там нет теплого туалета, столовой, а ФАП ежедневно посещают больные, в том числе с туберкулезом. Видеообращение местных жителей распространяется в социальных сетях и telegram-каналах.
Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич через пресс-службу подтвердила РИА Новости, что в селе Суйга действительно сложилась сложная ситуация с местной школой и объяснила, почему детей отправили учиться в здание местной амбулатории.
По ее словам, во время подготовки Суйгинской школы к началу нового учебного года подрядная организация обнаружила, что деревянные конструкции балок перекрытия повреждены. Администрация района решила обследовать техническое состояние здания, заключение будет готово не раньше 15 сентября, после чего определят виды, объемы и сроки ремонта.
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"Администрацией Молчановского района принято решение организовать образовательный процесс в приспособленном помещении врачебной амбулатории в селе Суйга. Ведутся согласования с территориальным подразделением Роспотребнадзора о режиме работы школы в части организации питания. В помещении есть питьевая вода и теплый туалет. Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре", - сообщила Грабцевич.
Она отметила, что дети занимаются в две смены, а ученикам 9-11 классов для обеспечения качественного образования и подготовки к экзаменам предложили интернатное обучение в школе районного центра – села Молчаново. "Поселок Суйга расположен удаленно от других населенных пунктов (не менее 90 километров), поэтому обеспечить ежедневный безопасный подвоз учеников в другие школы муниципального образования не представляется возможным. Других помещений на территории Суйгинского сельского поселения для временного размещения детей в целях проведения образовательного процесса нет", - проинформировала начальник департамента.
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