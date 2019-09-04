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РИА Новости

Эксперт оценил американские санкции против космических ведомств Ирана

11:12 04.09.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Санкции США против иранских космических ведомств не удивительны и вводятся в отместку за историю с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Во вторник американское министерство финансов сообщило о введении США санкций против космических ведомств Ирана: исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это активностью данных ведомств в части поддержки и развития баллистической ракетной программы.

"Здесь нет ничего удивительного. США очень "любят" Иран, и это все пошло с захвата американского посольства в Иране в 1979 году. Такие истории не забываются никогда", - сказал Моисеев РИА Новости.

"Поэтому что бы Иран не делал, на какие бы договоры не шел, в США всегда будут возникать желания как-то "ущучить" Иран. Санкции, все что угодно", - добавил эксперт.
Иран осуществляет запуски космических аппаратов с помощью ракет-носителей "Сафир" и "Симург" с космодрома в провинции Семнан. В феврале 2009 года с помощью "Сафира" на орбиту был выведен "Омид" - первый иранский спутник, запущенный с собственного космодрома.
В январе и феврале 2019 года попытки Ирана доставить спутники на орбиту ракетами "Симург" и "Сафир" завершились неудачей.
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