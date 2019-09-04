Эксперт оценил американские санкции против космических ведомств Ирана

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Санкции США против иранских космических ведомств не удивительны и вводятся в отместку за историю с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Во вторник американское министерство финансов сообщило о введении США санкций против космических ведомств Ирана: исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это активностью данных ведомств в части поддержки и развития баллистической ракетной программы.

"Здесь нет ничего удивительного. США очень "любят" Иран, и это все пошло с захвата американского посольства в Иране в 1979 году. Такие истории не забываются никогда", - сказал Моисеев РИА Новости.

"Поэтому что бы Иран не делал, на какие бы договоры не шел, в США всегда будут возникать желания как-то "ущучить" Иран. Санкции, все что угодно", - добавил эксперт.

Иран осуществляет запуски космических аппаратов с помощью ракет-носителей "Сафир" и "Симург" с космодрома в провинции Семнан. В феврале 2009 года с помощью "Сафира" на орбиту был выведен "Омид" - первый иранский спутник, запущенный с собственного космодрома.