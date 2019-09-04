Роскачество предложило внедрить "честную этикетку" воды

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Роскачество предлагает ввести систему "честной этикетки" воды, сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава организации Максим Протасов.

Ведомство обратилось с такой инициативой к вице-премьеру Алексею Гордееву.

По словам Протасова, сейчас нормативно установлены требования к маркировке воды, в том числе к "природной питьевой воде".

"Но как подтвердить факт ее природного происхождения? Нигде это пока не прописано", — отметил собеседник агентства.

Он считает, что надо ввести правила подтверждения любой нанесенной на упаковку коммерческой и маркетинговой информации.

"Если написано "из горного источника", то каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой. Это касается и импортной и российской продукции", — заключил глава Роскачества.