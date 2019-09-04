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РИА Новости
Восточный экономический форум

Роскачество предложило внедрить "честную этикетку" воды

11:12 04.09.2019 (обновлено: 14:57 04.09.2019)
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© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.comДевушка пьет из пластиковой бутылки
Девушка пьет из пластиковой бутылки
© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.com
Девушка пьет из пластиковой бутылки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Роскачество предлагает ввести систему "честной этикетки" воды, сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава организации Максим Протасов.
Ведомство обратилось с такой инициативой к вице-премьеру Алексею Гордееву.
По словам Протасова, сейчас нормативно установлены требования к маркировке воды, в том числе к "природной питьевой воде".
"Но как подтвердить факт ее природного происхождения? Нигде это пока не прописано", — отметил собеседник агентства.
Он считает, что надо ввести правила подтверждения любой нанесенной на упаковку коммерческой и маркетинговой информации.
"Если написано "из горного источника", то каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой. Это касается и импортной и российской продукции", — заключил глава Роскачества.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумРоскачествоМаксим ПротасовВладивостокРоссияОбщество
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