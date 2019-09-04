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РИА Новости
Культура

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

11:11 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАскольд Запашный
Аскольд Запашный
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Аскольд Запашный. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
"Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь, строишь их, а через два дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-ой в твоей жизни операции на позвоночник", - написал он.
Запашный поблагодарил коллег и близких за оказанную поддержку. "Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека. Постараюсь быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй", - заключил худрук цирка.
Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Instagram рассказал, что в минувшее воскресенье его брат работал на обезболивающих. Внезапно обострившаяся многолетняя травма стала угрожать параличом, и было принято решение экстренно госпитализировать Запашного в одну из немецких клиник, написал он.
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КультураАскольд ЗапашныйРоссия
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