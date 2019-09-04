Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.

"Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь, строишь их, а через два дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-ой в твоей жизни операции на позвоночник", - написал он.

Запашный поблагодарил коллег и близких за оказанную поддержку. "Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека. Постараюсь быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй", - заключил худрук цирка.