В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 402 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 420 человек (женщин – 126, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 982 человека (женщин – 295, детей – 501)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции в Алеппо, где было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,47, и в Айн-Терме (провинция Дамаск), где выдали 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонны.