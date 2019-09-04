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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

11:10 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 402 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 420 человек (женщин – 126, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 982 человека (женщин – 295, детей – 501)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.
Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции в Алеппо, где было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,47, и в Айн-Терме (провинция Дамаск), где выдали 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонны.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
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