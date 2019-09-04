Патрушев отметил важность развития ВТС с Азербайджаном

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе консультаций со своим азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым в Баку отметил важность развития военно-технического сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В Баку прошли российско-азербайджанские консультации по безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и секретарь Совета Безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале переговоров секретарь Совбеза РФ поздравил Рамиля Усубова с назначением должность, а также выразил уверенность в продолжении тесных связей России и Азербайджана по линии аппаратов советов безопасности, силовых ведомств и правоохранительных органов.

"Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества", - добавляется в сообщении.

Также на переговорах особое внимание было уделено совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной безопасности.