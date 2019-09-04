Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:36Z
https://ria.ru/20190904/1558277250.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155299/41/1552994165_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_e2dd6ea18c83a46ccbab959ac43a9e0e.jpg
РИА Новости

Патрушев отметил важность развития ВТС с Азербайджаном

11:07 04.09.2019 (обновлено: 11:36 04.09.2019)
170
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе консультаций со своим азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым в Баку отметил важность развития военно-технического сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"В Баку прошли российско-азербайджанские консультации по безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и секретарь Совета Безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале переговоров секретарь Совбеза РФ поздравил Рамиля Усубова с назначением должность, а также выразил уверенность в продолжении тесных связей России и Азербайджана по линии аппаратов советов безопасности, силовых ведомств и правоохранительных органов.
"Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества", - добавляется в сообщении.
Также на переговорах особое внимание было уделено совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной безопасности.
В завершение рабочего визита в Азербайджан Патрушев возложил венки к могиле Гейдара Алиева, бывшего в 1993-2003 годах президентом этой страны.
Здание компании Россети в Москве
14 августа, 11:11РИА Новости
Россия, Азербайджан и Иран разработают проект соединения своих энергосистем
000001
Обсудить 0
Николай ПатрушевРоссияАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Марк Эспер
Глава Пентагона в пятницу приедет в Лондон
РИА
Новости
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Правительство рекомендовало Зеленскому уволить Кличко, сообщил депутат
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
С-400 будут полностью готовы в Турции к эксплуатации к июню 2020 года
Иран
Иран потребовал кредит в 15 миллиардов долларов за возврат к ядерной сделке
Лента
новостей
Винченцо Трани
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
Винченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты
Кризис в Италии не повлияет на инвестиции в Россию, считает Винченцо Трани
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин оценил выполнение программы России и Индии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия намерены повышать уровень оборонного сотрудничества
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай призвал США создать честные условия для бизнеса
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия приняли программу сотрудничества в нефтегазовой сфере
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия ускорят подготовку нового плана взаимодействия в сфере ВТС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
Путин завил о разработанном проекте программы развития Дальнего Востока
Иранские военнослужащие
СМИ: Иран сообщил о задержании семи рыболовецких судов в Оманском заливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Лента новостейМолния