Посол Индии в России оценил позиции двух стран по Кашмиру

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен - РИА Новости. Индия и Россия солидарны в том, что все споры, возникающие между Нью-Дели и Исламабадом из-за принадлежности региона Кашмир, должны решаться без посредников, заявил в интервью Всеиндийскому радио посол южноазиатской республики в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Что касается Кашмира, Россия остается одним из наших наиболее надежных друзей, ее позиция по данной проблеме остается неизменной. Москва считает, что проблема Кашмира является внутренним делом Индии и все вопросы, возникающие между Индией и Пакистаном по этому поводу, должны решаться на двухсторонней основе в соответствии с существующими соглашениями", - сказал Варма, комментируя развитие российско-индийских отношений.

Как отметил дипломат, Москва вновь подтвердила эту позицию во время недавнего визита министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара в Москву. "Мы крайне удовлетворены этим и убеждены, что Россия, будучи одной из великих мировых держав, твердо поддерживает Индию по данному вопросу", - добавил посол.

Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.