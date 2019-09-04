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РИА Новости
Восточный экономический форум

РЖД активно пытаются выйти на рынок Индии, заявил Орешкин

11:05 04.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТабличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги"
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - МОСКВА, - РИА Новости. РЖД совершенно конкурентоспособны на индийском рынке и сейчас активно пытаются на него выйти, заявил в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"РЖД очень активно сейчас пытаются выйти на индийский рынок, большое количество инфраструктурных проектов реализуется в Индии, и РЖД абсолютно конкурентоспособны в глобальном масштабе и с точки зрения качества работ, и с точки зрения стоимости - здесь тоже возможен большой объём взаимных объектов", - сказал Орешкин.
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РЖД интересуются реализацией проектов или занимаются ими в ряде зарубежных стран. В частности, компания занималась разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) скоростного участка железной дороги в Индии. Его протяженность участка составляет 575 километров, максимальная расчетная скорость составит 200 километров в час.
Ранее в среду на ВЭФ РЖД, Сбербанк, группа "Синара" и еще ряд российских компаний договорились совместно участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Индии.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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