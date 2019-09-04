РЖД активно пытаются выйти на рынок Индии, заявил Орешкин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - МОСКВА, - РИА Новости. РЖД совершенно конкурентоспособны на индийском рынке и сейчас активно пытаются на него выйти, заявил в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"РЖД очень активно сейчас пытаются выйти на индийский рынок, большое количество инфраструктурных проектов реализуется в Индии, и РЖД абсолютно конкурентоспособны в глобальном масштабе и с точки зрения качества работ, и с точки зрения стоимости - здесь тоже возможен большой объём взаимных объектов", - сказал Орешкин.

РЖД интересуются реализацией проектов или занимаются ими в ряде зарубежных стран. В частности, компания занималась разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) скоростного участка железной дороги в Индии. Его протяженность участка составляет 575 километров, максимальная расчетная скорость составит 200 километров в час.

Ранее в среду на ВЭФ РЖД, Сбербанк, группа "Синара" и еще ряд российских компаний договорились совместно участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Индии.