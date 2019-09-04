"Русгидро" и Якутия договорились о создании ЕТО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компания "Русгидро" и правительство Якутии в рамках V Восточного экономического форума подписали соглашение о развитии и повышении надежности системы централизованного теплоснабжения в регионе, договорившись о создании единой теплоснабжающей организации (ЕТО), также рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения, передаёт корреспондент РИА Новости.

"В соответствии с соглашением, для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Якутска "Якутскэнерго" и находящееся в муниципальной собственности АО "Теплоэнергия" планируют создать совместное предприятие, выполняющее функции теплосетевой организации", - отмечает "Русгидро".

Уточняется также, что важными задачами стороны считают присвоение этому СП статуса единой теплоснабжающей организации Якутска и включение в тариф предприятия инвестиционной составляющей для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности систем теплоснабжения. Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения (метод тарифообразования по модели "альтернативной котельной") после создания нового предприятия.

Новое регулирование предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Потолок цены будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов потребителя на гигакалорию в случае его отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной. Подготовительные мероприятия включают, в том числе, оценку повышения надежности и эффективности теплоснабжения и оценку тарифных решений.

Якутия - один из ключевых регионов присутствия "Русгидро" на Дальнем Востоке. "Якутскэнерго" и его дочерние общества обеспечивают энергоснабжение в республике. В 2017 году "Русгидро" ввело в эксплуатацию первую очередь Якутской ГРЭС-2, которая позволила перевести потребителей малоэффективных котельных на центральное теплоснабжение.