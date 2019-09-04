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РИА Новости
Восточный экономический форум

Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани

11:02 04.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Mikro KapitalВинченцо Трани
Винченцо Трани
© Фото предоставлено пресс-службой Mikro Kapital
Винченцо Трани. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Италия планирует увеличить инвестиции в РФ, цель — в ближайшем будущем достичь показателя в 10 миллиардов евро, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Италия планирует увеличить инвестиции в РФ. В 2018 году инвестиции составили 5 миллиардов евро. В планах — увеличить их вдвое и достичь 10 миллиардов. Пока не знаем, случится ли это в 2020 году или позже, но есть такая цель", - сказал Трани в беседе с агентством на полях ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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