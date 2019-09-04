Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани

"Италия планирует увеличить инвестиции в РФ. В 2018 году инвестиции составили 5 миллиардов евро. В планах — увеличить их вдвое и достичь 10 миллиардов. Пока не знаем, случится ли это в 2020 году или позже, но есть такая цель", - сказал Трани в беседе с агентством на полях ВЭФ.