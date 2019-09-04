Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:02Z
https://ria.ru/20190904/1558277043.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e4e641f5d8f836f201679d3ffc3b9986.jpg
РИА Новости

Китай призвал США создать честные условия для бизнеса

11:02 04.09.2019
175
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Китай призывает США создать справедливые условия для работы китайских компаний на территории США и перестать оказывать на них давление, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на фоне обвинений в адрес США со стороны компании Huawei.
Китайская компания Huawei во вторник опубликовала заявление, в котором обвинила власти США в кибератаках, в оказании чрезмерного давления, привлечении правоохранительных органов и даже агентов ФБР для запугивания сотрудников компании. В компании заявили, что правительство США поручило правоохранительным органам страны "запугивать, угрожать, принуждать и подстрекать как нынешних, так и бывших сотрудников Huawei выступать против компании и работать на правоохранительные органы", проводить задержания и аресты сотрудников Huawei и партнеров компании.
Логотип компании Huawei
29 августа, 11:21РИА Новости
Китай выразил надежду на скорейшую отмену санкций США в отношении Huawei
"Правительство Китая всегда призывает китайских предпринимателей соблюдать рыночные принципы, международные правила и нормы при ведении международного сотрудничества, а также соблюдать законы стран, где они ведут бизнес. В то же время мы решительно выступаем против предпринимаемых США действий по использованию государственной мощи для безосновательного оказания давления на определенные китайские компании", - заявил дипломат.
Он добавил, что такие действия не отвечают понятиям морали и идут вразрез с принципами демократии.
Американский доллар и китайский юань
Вчера, 09:48Радио
Китай раскритиковал санкции США в отношении четырех энергетических компаний
"Мы призываем США прекратить злоупотреблять понятием о национальной безопасности, прекратить критику в адрес Китая, прекратить оказывать давление на китайские компании. Мы надеемся, что США смогут создать справедливые и недискриминационные условия для китайских компаний, ведущих бизнес на территории США", - указал он.
Компания Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
29 августа, 12:41РИА Новости
В Китае готовы ответить на пошлины США
330100
Обсудить 1
Гэн ШуанHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Военачальники России и США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии
РИА
Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
Шойгу и зампред военсовета Китая подпишут документы о совместной работе
Винченцо Трани
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани рассказал, когда Иран объявит о новом этапе сокращения обязательств
Лента
новостей
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Кишинев не ждет от заседания формата "5+2" в Братиславе серьезных решений
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Эксперт оценил американские санкции против космических ведомств Ирана
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и Моди заявили о намерении интенсифицировать взаимодействие с Китаем
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
В военном совете Китая заявили, что Запад прибегает к политике гегемонии
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В Венгрии заявили об опасности миграционной политики Брюсселя
Акция протеста в Гонконге
Китай подозревает FedEx в отправке холодного оружия в Гонконг
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
Лента новостейМолния