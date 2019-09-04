Заседание по иску к экс-министру Абызову отложили из-за болезни судьи

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду из-за болезни судьи не смог провести предварительные слушания по заявлению о взыскании более 34 миллиардов рублей солидарно с экс-министра РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее инжиниринговую компанию "Группа Е4", передает корреспондент РИА Новости из суда.

Следующее заседание состоится 17 сентября, следует из опубликованного определения суда. В нем также уточняется, что сумма требований к соответчикам возросла с заявленных ранее более 33,6 миллиарда рублей до более 34 миллиардов рублей.

Привлечь Абызова, экс-президента "Е4" Андрея Малышева и Екатерину Сиротенко к субсидиарной ответственности по долгам компании просят конкурсные кредиторы Альфа-банк, кипрская Redeliaco Holdings Ltd и ПАО "Т Плюс", а также конкурсный управляющий Игорь Вышегородцев. По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром "Е4", по крайней мере, после того, как ее муж Абызов занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.

В апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя кредитора, с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по его мнению, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.

Суд в мае по просьбе Альфа-банка приобщил к материалам дела документы из уголовного дела по фактам мошенничества в "Е4", в том числе заключения экспертиз. Представитель Redeliaco выступал против приобщения.