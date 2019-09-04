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РИА Новости

Заседание по иску к экс-министру Абызову отложили из-за болезни судьи

11:00 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду из-за болезни судьи не смог провести предварительные слушания по заявлению о взыскании более 34 миллиардов рублей солидарно с экс-министра РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее инжиниринговую компанию "Группа Е4", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Следующее заседание состоится 17 сентября, следует из опубликованного определения суда. В нем также уточняется, что сумма требований к соответчикам возросла с заявленных ранее более 33,6 миллиарда рублей до более 34 миллиардов рублей.
Привлечь Абызова, экс-президента "Е4" Андрея Малышева и Екатерину Сиротенко к субсидиарной ответственности по долгам компании просят конкурсные кредиторы Альфа-банк, кипрская Redeliaco Holdings Ltd и ПАО "Т Плюс", а также конкурсный управляющий Игорь Вышегородцев. По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром "Е4", по крайней мере, после того, как ее муж Абызов занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.
В апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя кредитора, с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по его мнению, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.
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Абызова 27 марта арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов, который с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам "Открытого правительства", возглавлял "Группу Е4" до перехода на госслужбу.
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