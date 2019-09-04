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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Воронеже

10:50 04.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Воронежа, сообщается на сайте ведомства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с вынужденной посадкой воздушного судна авиакомпании "Руслайн" в аэропорту Воронежа", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 4 сентября, примерно в 7.50 в аэропорту Воронежа совершил вынужденную посадку Bombardier CRJ200 рейсом Воронеж - Санкт-Петербург. На борту находилось 37 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.
"Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна и соблюдение авиакомпанией прав пассажиров поручено проверить Воронежской транспортной прокуратуре", - добавляется в сообщении.
Кроме того, калужский транспортный прокурор, надзирающий за деятельностью авиакомпании, проверит соблюдение требований об обеспечении безопасности полетов.
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