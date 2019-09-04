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РИА Новости
Союзное государство

В Минске заявили о готовности завершить переговоры с Москвой по роумингу

10:46 04.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Площадь Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Белоруссия готова завершить переговоры с российскими коллегами по вопросу отмены роуминга и подписать соответствующую "дорожную карту" в самое ближайшее время, ждет доработки оставшихся вопросов во второй половине сентября, заявил РИА Новости министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Ранее Шульган по итогам переговоров в белорусском Полоцке сообщил РИА Новости, что Минск и Москва договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября. Замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил РИА Новости, что стороны практически договорились по "дорожной карте", остался один вопрос, который требует "уточнения формулировок". Во встрече в Полоцке участвовали руководители профильных министерств и ведомств, операторы связи.
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"Мы с белорусской стороны – что операторы, что госорганы, что уполномоченные – готовы этот вопрос решить хоть завтра… Я сам бы хотел упорядочить этот вопрос, чтобы мы имели "дорожную карту" и уже решали, хороша она или нет, с точки зрения двух государств", - заявил Шульган.
Вместе с тем он отметил, что в настоящее время переговорный процесс временно приостановлен и к нему планируется вернуться во второй половине сентября, поэтому подписание "дорожной карты" по отмене роуминга в обозначенные сроки вряд ли состоится.
"Российская сторона (руководство профильных министерств – ред.), как нам сообщили в официальном письме, ушла в отпуск и переговоры на этом прекратились. Поэтому в очередной раз мы столкнулись, к сожалению, с оттяжкой во времени. Надеюсь, что к концу сентября они (чиновники – ред.) вернутся из отпусков и мы завершим тот процесс, который в Полоцке был (запущен – ред.)", - сказал руководитель ведомства.
Как отметил Шульган, после переговоров в Полоцке у российской стороны появились "новые моменты, которые они захотели обсудить" дополнительно. Он предположил, что эта инициатива пошла, в первую очередь, от операторов, в связи с чем "вопросов немного добавилось". "Но я думаю, это решаемый такой процесс. Если бы… мы опять встретились в таком формате (как в Полоцке – ред.), мы бы быстро эти все моменты закрыли", - уверен собеседник агентства.
При этом министр связи затруднился ответить на вопрос, может ли роуминг в Союзном государстве быть отменен до конца 2019 года, отметив, что этот вопрос "потребует времени". Он также подчеркнул, что на нынешнем этапе гораздо важнее договориться по "дорожной карте" и подписать ее, чтобы начать двигаться к отмене роуминга более предметно.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович ранее отмечал, что вопрос об отмене роуминга можно решить уже в 2019 году и для этого делается все возможное.
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Союзное государствоАнатолий ГоломолзинМихаил МясниковичВалентина МатвиенкоБелоруссияРоссияВ мире
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