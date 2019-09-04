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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов

10:44 04.09.2019 (обновлено: 12:36 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Россия и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов, заявил Владимир Путин на полях Восточного экономического форума.
Достигнуты соглашения в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры, добавил российский лидер.
"Мы, как и договорились, примем сегодня комплексное совместное заявление в честь доверия и партнерства к новым вершинам сотрудничества, в котором выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию", — подчеркнул он.
По словам Путина, позиции России и Индии очень близки или совпадают по многим ключевым вопросам международной повестки.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
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Он рассказал, что беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошла по дороге к судостроительному комплексу "Звезда". Этой встрече предшествовала серьезная подготовка по линии министерств, ведомств и коммерческих структур, отметил Путин.
Ранее на встрече помимо развития стратегического партнерства они обсудили борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4—6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.
02:10РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Индии
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