Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Россия и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов, заявил Владимир Путин на полях Восточного экономического форума.

Достигнуты соглашения в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры, добавил российский лидер.

"Мы, как и договорились, примем сегодня комплексное совместное заявление в честь доверия и партнерства к новым вершинам сотрудничества, в котором выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию", — подчеркнул он.

По словам Путина, позиции России и Индии очень близки или совпадают по многим ключевым вопросам международной повестки.

Он рассказал, что беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди прошла по дороге к судостроительному комплексу "Звезда". Этой встрече предшествовала серьезная подготовка по линии министерств, ведомств и коммерческих структур, отметил Путин.

Ранее на встрече помимо развития стратегического партнерства они обсудили борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.